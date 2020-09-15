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Bakan Albayrak: Gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabında normalleşme sürecine geçiş sonrası bunun ekonomiye yansıması ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak: Gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreci ve bunun ekonomiye yansımasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı:

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