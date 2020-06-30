Bakan Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşım yapan kişi ile ilgili flaş gelişme!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak çiftinin yeni doğan bebeğine Hamza Salih adını verdi.

Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., Twitter'dan çirkin bir paylaşım yaptı.

E.B'nin paylaşımı sonrası birçok kişi sosyal medya hesaplarından paylaşıma tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi.

Berat Albayrak - Esra Albayrak çiftinin bu güzel gününde Mersin'de yaşayan E.B., Twitter'da çirkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğlu ile ilgili çirkin paylaşımlara tepki