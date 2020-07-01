Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme: Bakan Soylu duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da gözaltılarla ilgili flaş bir açıklama geldi: Paylaşım yapan hesapların bir bölümü yurt dışından ve FETÖ'cü hesaplar...

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin’de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı...

Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz.



Söz;

Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 1, 2020

BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..."

ÇAVUŞOĞLU: GALİZ DİLLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz!" dedi.

ÖMER ÇELİK: HAYSİYETSİZLİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan "Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir" mesajini paylaştı.

FAHRETTİN ALTUN: ŞİDDETLE KINIYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: SEFİL VE KARANLIK ZİHNİYET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da o paylaşımı "Sefil ve karanlık zihniyet" olarak niteledi. Kalın, "Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. dedi.

MERAL AKŞENER: BÖYLE SİYASET OLMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasete eşlerin ve çocukların özne yapılmasının ahlaksızlık olduğunu belirtti. "Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz." ifadesini de kullandı.

FAİK ÖZTRAK: KÖTÜ SÖZ ASLA SÖYLENMEZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Twitter'dan "Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir.

Kötü söz asla söylenmez." mesajını paylaştı.