Bakan Albayrak Merkez Bankasının İstanbul'a taşınma tarihini açıkladı
Bakan Albayrak, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın sorusu üzerine Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis'te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması sorusu yöneltildi. Bakan Albayrak, taşınmanın 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.
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