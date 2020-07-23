Bakan Albayrak müjdeyi duyurdu! O borçlar 3 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zarar gören esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından sağlanan faizli kredi borçları, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 3 ay ertelendi. Alınan karar 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak.

TAKSİT SAYISI DEĞİŞMEDİ

Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.



Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.

Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN! https://t.co/NCaoHPpz4z — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020

Halkbank'tan kredi alan esnafın kredi borçları 3 ay ertelendi