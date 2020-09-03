Bakan Albayrak müjdeyi verdi: İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabı üzerinden ihracat ve ihracatçı rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın 12 milyar 463 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak haziran - ağustos döneminde yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranının altın hariç yüzde 90 olduğunu duyurdu.

Bu sene itibarıyla 10 bin 816 ihracatçı kazanıldığını ve bu ihracatçıların 1 milyar dolara yakın hacim oluşturduğunu belirten Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.

Gönülden kutluyorum."

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre, sadece ağustos ayında 1307 yeni şirket 110,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.

Gönülden kutluyorum? pic.twitter.com/lGavoQbjj5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020

Bu paylaşımının ardından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervine değinen Albayrak, bir sonraki tweetinde ise paylaştığı bir videonun altına #müjdelerolsun etiketi ekleyerek yapılan keşfin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Albayrak paylaşımında,

"Zafer, inananlarındır"

İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.

Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.#MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.