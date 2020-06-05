Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Yeni istihdam paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni istihdam destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

''Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz

Son haftalarda dünyanın büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumları ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık.

Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5'lik hedef hale gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz

Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor.

Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bırakıyoruz.

İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde. Biz de koordinasyon ve destek konusunda katkıda bulunuyoruz. İstikrar Kalkanı'ndan sonra İstihdam Kalkanı olarak ifade edebileceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.''

Ayrıntılar Gelecek..