Bakan Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakan Berat Albayrak, "100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket, dinamik bir pakettir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz.100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket, dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA