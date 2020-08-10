Spiker Emre Gönlüşen'in son sözleri yürek burktuEzgi Mola evlilik iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!DGS tercihleri ne zaman 2020 nasıl yapılır? DGS tercih robotu ÖSYMBeşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!Hande Subaşı sevgilisi Alican Ulusoy ile nişanlandıİçişleri Bakanlığından genelge: 81 ilde aynı anda denetim yapılacakKorkunç olay! Baba ve kızı asılmış halde bulunduManchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?DGS taban ve tavan puanları 2020 hukuk, hemşirelik| DGS üniversite puanlarıBill Gates'ten şaşırtan TikTok açıklaması!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Albayrak sosyal medyadan duyurdu: İlk kez eşik değerin üzerine çıktı

Bakan Albayrak sosyal medyadan duyurdu: İlk kez eşik değerin üzerine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.

Bakan Albayrak sosyal medyadan duyurdu: İlk kez eşik değerin üzerine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişe ilişkin, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT