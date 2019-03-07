Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel sektör ve kredi büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordatolara ilişkin önemli açıklamada da bulundu.

BAKAN ALBAYRAK TWITTER HESABINDAN AÇIKLADI

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." dedi.