Bakan Albayrak: "Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri Ahmet Hakan’la Tarafsız Bölge’de değerlendiriyor.

Pandemi döneminin ekonomiye etkileri neler oldu? Bu süreçte hangi adımlar atıldı, sıradaki adımlar neler olacak? Piyasalardaki hareketliliği nasıl yorumluyor? Kısa ve uzun vadede ekonomiye ilişkin hedefleri neler? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında yanıtlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ilk açıklamaları şu şekilde;

"Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten beri kur üzerinde ekonomiye ölçmeye girdi. "

-"Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?"

Bakan Albayrak:"Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü."

"2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak."

"Türkiye güllük gülistanlık demeyiz. Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz."

-Dünya ekonomilerini etkileyen bir süreçten geçiyoruz. Bunun bize olumsuz etkisi var. Ama diğer ülkelerden daha az etkilendik diyorsunuz.



Bakan Albayrak: "Evet, etkilenmeye devam edeceğiz. Ancak en az etkilenenlerden olacağız. ABD’de 50 milyona yakın işsiz olacak. Dünyada 300 milyona yakın işsiz kalacak deniyor. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarla etkisini konuştuk. Washington’da tanesi 2 dolardan maske alıyorlardı. Paranız var paranız olsa da etki etmiyor. Sağlık sistemi. Paranız olsa da alamıyorsunuz. Ama Türkiye ekonomik durumu olmayanlara da yardımcı oldu. "

Bakan Albayrak salgınla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Salgının etkisi var, bu maliyetler var. Türkiye direnç içindeyse kriz beklentilerine girmek yanlıştır…Birçok ülke bütçe açığında yüzde 10-25’leri konuşuyor. Gelirler sıfır. Buna rağmen yüzde 5 ve 6’ları konuşuyoruz biz. Boşluk düzeyi örnekleri vereyim. İngiltere, Japonya, Avrupa’da birçok ülke borç rasyosu bizde yüzde 30’lar bu saydıklarımda yüzde 100’ler…Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu’da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık. "

BAKAN ALBAYRAK'TAN KUR MESAJI

Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi... Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi.



Ayrıntılar gelecek...