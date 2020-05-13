Bakan Albayrak: Türkiye'yi üretimde ve ihracatta çok daha iyi noktaya taşıyacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA