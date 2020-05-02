Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.Citigroup...
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.
Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.
Kaynak: AA
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