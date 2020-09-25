Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden şüpheliye iki ayrı iddianame

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak’ın doğum yapması sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4’üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın paylaşımı sonrası Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da yaşadıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"YAPTIĞIM TÜM PAYLAŞIMLARDAN PİŞMANIM"

Şüpheli Mehmet Fatih K. ifadesinde sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirtmişti.

Mehmet Fatih K. paylaşımlarına ilişkin., “Bu hesabı sadece ben kullanmaktayım. Şifremi benden başka bilen kimse yoktur. İçinde bulunduğumuz dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) çalışmaktaydım. Arada sırada Twitter’a girdiğimde gündemi takip ediyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair şahsi bir problemim yoktur. Gündem dolayısıyla bazen bu tip paylaşımlarda bulunabilirim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yapmış olduğum paylaşım, memleketimde kullanılan yöresel bir sözdür. Bütün paylaşımlarımdan pişmanım” demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iki ayrı iddianame hazırlandı.

Mehmet Fatih K.'nın, Berat Albayrak ve ailesi ile ilgili hakaret içerikli yorumlarda bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilen şüpheli hakkında hazırlanan bir diğer iddianamede ise, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.