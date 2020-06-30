Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğlu ile ilgili çirkin paylaşımlara tepki

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin çirkin paylaşımlar yaptı.

Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bu paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" ifadelerini kullandı.

Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 30, 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!."

Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz.



Yazıklar olsun! — Mustafa Varank (@varank) June 30, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Bakan Albayrak ve eşini doğan oğulları için tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hamza Salihin ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allahtan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."



1️⃣ Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

2️⃣ Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

3️⃣ Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

4️⃣ İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

Bakan Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşım yapan kişi ile ilgili flaş gelişme!