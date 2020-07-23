Bakan Albayrak'tan Ayasofya'ya ilişkin önemli mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında Ayasofya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşım:

Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. ?? pic.twitter.com/65QFlDtEy0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020

AYASOFYA CAMİİ YARIN İBADETE AÇILIYOR

Ayasofya Camisi, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 sene sonra tekrar ibadete açılacak.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi ile ilgili 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrası Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına karar verilmesi sonrası kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nin ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar yapıldı.

NAMAZ KILINACAK ALANLARA GİRİŞLER SAAT 10:00'DA BAŞLAYACAK

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacak.

Namaz kılınacak alanlara girişler yarın sabah 10.00'dan itibaren başlayacak.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla Tarihi Yarımada'da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü bugün 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alandaki araçların, Tarihi Yarımada'dan çıkışına 00.00'a kadar izin verilecek.

Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek.

Tramvay seferleri devam edecek, Beyazıt- Eminönü durakları arasında bugün 20.00'den pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.

İl dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi.

Vatandaşlardan Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşımın daha kolay olması için toplu ulaşım araçlarının kullanması istendi.

Otobüslerden inenler, İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşınacak ve buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşacak.

HALİÇ KÖPRSÜ'NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMA DURDURULACAK

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye İstasyonu personel sayısı artırılacak, Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında birer, Sultanahmet Meydanı'nda 2 görevli araç konumlandırılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek, alandaki personel sayısı artırılacak.

Yenikapı'ya 4, Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer mobil büfe ile toplam 6 çadır kurulacak. Alanda su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

AYASOFYA CAMİSİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

Müftülük görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlara yardımcı olacak.

Basın mensupları için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edildi.

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgiler, İstanbul Valiliği internet sitesinde yer alacak.

Ayasofya Camisi sabaha kadar açık olacak.

PROGRAM SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Ayasofya Camisi'nde yarın sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.