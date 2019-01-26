Bakan Albayrak'tan BORON paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tarafından dün tanıtımı yapılan ve Eti Maden tarafından bordan üretilen temizlik ürünü BORON’a yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir mesaj paylaştı. Borun doğal deterjana dönüştüğünü belirten Bakan Albayrak güvenle kullanılabileceğini de vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eti Maden tarafından bor madeninden üretilen deterjana yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Güvenle kullanılabilir

Bakan Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “En önemli yer altı kaynaklarımızdan Bor, doğal deterjana dönüştü. Vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ve insan dostu BORON Deterjanında emeği geçen başta Eti Maden olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.