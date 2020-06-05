Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı: Türkiye ekonomisine güvenenler kazanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında "Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı" başlıklı bir habere yer verdi.

Bakan Albayrak paylaşımına şu notu düştü:

"Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır."

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 110.021,83 puandan tamamladı. Borsa İstanbul böylece tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetti.

Bakan Albayrak, bugün öğleden sonra yaptığı bir paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomi basınımız ve ekonomistlerimiz ile pandemi dönemi ve sonrasına ilişkin politikalarımızı, küresel ekonomideki gelişmeleri, özellikle istihdamı güçlendirmek için devreye alacağımız düzenlemeleri değerlendirdik, gündemlerindeki soruları yanıtladık."