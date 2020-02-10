Bakan Albayrak'tan EFT ücretleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, EFT ücretlerine gidilen zam hakkında resmi Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

"Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız ve iş dünyamız bankaların aldığı ücret ve komisyonlar ile ilgili şikayetlerde bulunuyordu.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitemizin (FİKKO) gündemine aldığımız konu ile ilgili Merkez Bankası ve BDDK, ücret ve komisyonlara standartlar getirdi.

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi. Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı.

EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 TL arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü." açıklamalarında bulundu.

EFT ücretlerine yönelik yeni düzenleme geldi!