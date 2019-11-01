Bakan Albayrak'tan Ekim İvme Finansman Paketi açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekim'de İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre sağlanan kredi miktarının 24,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız."