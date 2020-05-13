Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında önemli açıklama!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde atılan adımlarının tutarının 240 milyar TL'yi aştığını belirterek bunun milli gelirin yüzde 5 civarında olduğunu söyledi.
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13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43
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