Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında önemli açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde atılan adımlarının tutarının 240 milyar TL'yi aştığını belirterek bunun milli gelirin yüzde 5 civarında olduğunu söyledi.