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  3. Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında önemli açıklama!

Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı hakkında önemli açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde atılan adımlarının tutarının 240 milyar TL'yi aştığını belirterek bunun milli gelirin yüzde 5 civarında olduğunu söyledi.

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13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43

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