Bakan Albayrak'tan 'Hemşireler Günü' mesajı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajında, "Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajla 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak, mesajında, "Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" dedi.

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Kaynak: DHA