Bakan Albayrak: Katılım fonu kurma süreci başlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında konuştu.

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Aktif büyüklüğü olarak pazar payı yüzde 2,4'ten 6.5'e yükselmiştir. Emeklilik yatırım fonları içinde katılım fonları da hızla artarak yüzde 16'lı seviyelere kadar ulaşmıştır. Tüm bu olumlu göstergelere rağmen gelinen noktada katılım finans kuruluşlarının sahip olduğu noktayı henüz yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Bu kuruluşların hakkettikleri pazar payına kavuşabilmesi için ürün ve hizmet çeşitliliği ile fiyatlamada konvansiyonel finans kuruluşlarıyla rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri gerekmektedir. Bunun için hem finans hem de fıkıh eğitimi almış piyasayı hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlayan yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç vardır. Türkiye'de faizsiz finans dendiğinde akla ilk katılım finans kuruluşları gelmektedir. Oysa ki faizsiz finansın sermaye piyasaları ve sigortacılıkta da çok büyük potansiyeli mevcuttur. Bu anlamda katılım sigortacılığını teşvik edici maliyette yapı geliştirilerek her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık. Ülke kaynaklarının yurtdışına akışının önüne geçmek için katılım fonu kurma sürecini başlattık.