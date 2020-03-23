Bakan Albayrak'tan KDV ödeme süreleri ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV ödeme süreleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Albayrak yaptığı açıklama ile 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin ise 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu:

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

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