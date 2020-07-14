Bakan Albayrak'tan konut satışları açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. https://t.co/oQkgGaqF4z — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020