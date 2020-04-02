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  3. Bakan Albayrak'tan Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti müjdesi:

Bakan Albayrak'tan Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti müjdesi:

"Ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Albayrak'tan Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti müjdesi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA




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