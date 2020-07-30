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Bakan Albayrak'tan kurban bayramı müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan kurban bayramı müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

Bakan Albayrak, Kurban Bayramı öncesinde başta esnaflar olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu ifade etti. Bakan Albayrak, iş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10; yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini duyurdu.

Bakan Albayrak KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.

İş yeri kira stopajını %20’den %10’a

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik.

Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik.

Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun."

Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

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