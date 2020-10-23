Bakan Albayrak'tan personel alımı müjdesi! Binlerce kişi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurum içi sınavla 3 bin kadroya atama yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çekti.

Bakan Albayrak şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır"

Bakan Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."