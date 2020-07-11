Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı paylaştı. Bakan Albayrak: "Soykırımı unutmayın " çağrısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....Aliya İzzetbegoviç" mesajını paylaştı.
Tarih: 11 Temmuz 1995— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
Aliya İzzetbegoviç pic.twitter.com/xRdmbwtYh0
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