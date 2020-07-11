Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....Aliya İzzetbegoviç" mesajını paylaştı.

Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa



“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”



Aliya İzzetbegoviç pic.twitter.com/xRdmbwtYh0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020