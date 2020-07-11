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Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı paylaştı. Bakan Albayrak: "Soykırımı unutmayın " çağrısında bulundu.

Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....Aliya İzzetbegoviç"  mesajını paylaştı. 

 

 



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