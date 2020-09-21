Bakan Albayrak'tan tarımda başarı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım alanında Avrupa ölçeğindeki birçok ülkeyi geride bırakarak büyüme oranında ülkemizin 2. sırada olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya platformu Twitter üzerinden tarım sektörüyle alakalı açıklamalara imza attı. Avrupa ölçeğindeki birçok ülkeyi geride bırakarak büyüme oranında 2. sırada olduğumuzu vurgulayan Bakan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak."
Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020
Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.
Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. ? pic.twitter.com/q5l4eBnUxs
Bakan Berat Albayrak, eklediği grafikle dünyada sıralamaya giren ilk 23 ülkeyi ve istatistiklerini ifade ederken ilk sırada yer alan Slovakya'nın ardından Türkiye'nin geldiği görülüyor.