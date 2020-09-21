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Bakan Albayrak'tan tarımda başarı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım alanında Avrupa ölçeğindeki birçok ülkeyi geride bırakarak büyüme oranında ülkemizin 2. sırada olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak'tan tarımda başarı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya platformu Twitter üzerinden tarım sektörüyle alakalı açıklamalara imza attı. Avrupa ölçeğindeki birçok ülkeyi geride bırakarak büyüme oranında 2. sırada olduğumuzu vurgulayan Bakan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak."

 

 

Bakan Berat Albayrak, eklediği grafikle dünyada sıralamaya giren ilk 23 ülkeyi ve istatistiklerini ifade ederken ilk sırada yer alan Slovakya'nın ardından Türkiye'nin geldiği görülüyor.

 

Berna Akkaya
Editör


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