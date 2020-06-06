Bakan Albayrak'tan, ''Yusufeli Barajı'' ile ilgili açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunacağını belirtti.



Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" dedi.

Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak. pic.twitter.com/JXm4gsnZV2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 6, 2020