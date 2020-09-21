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Bakan Albayrak'tan yüz yüze eğitim kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Albayrak'tan yüz yüze eğitim kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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