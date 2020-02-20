Bakan Altun'dan, Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki
Almanya'nın Hanau kentinde 2 iş yerine yapılan ve 9 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırı sonrası Türkiye'den ilk tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Avrupa'daki ırkçı tutumun ve İslam düşmanlığının geldiği boyuta dikkat çekerek, faillerin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Almanya‘nın Hanua kentinde yaşanan 2 ayrı iş yerine yapılan silahlı saldırıdan sonra Türkiye‘den ilk tepkiler en sert şekilde geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun, ırkçılık temelli şiddet sarmalının son bulmasını temenni ederek, saldırıya dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve faillerin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Açıklamasının devamında Altun, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin geldiği boyuta dikkat çekti. Saldırıyı lanetleyen Altun, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
#Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2020
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