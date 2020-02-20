Bakan Altun'dan, Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki

Almanya‘nın Hanua kentinde yaşanan 2 ayrı iş yerine yapılan silahlı saldırıdan sonra Türkiye‘den ilk tepkiler en sert şekilde geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, ırkçılık temelli şiddet sarmalının son bulmasını temenni ederek, saldırıya dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve faillerin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Açıklamasının devamında Altun, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin geldiği boyuta dikkat çekti. Saldırıyı lanetleyen Altun, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.