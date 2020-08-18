Bakan Altun'dan muhalefete Joe Biden cevabı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Adayı Joe Biden'in ocak ayında söylemiş olduğu 'Muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz.' sözleri ülkede gündem oldu. Bu sözlere yapılan açıklamalar muhalefet tarafından 'Neden 7 ay beklediniz?' sorusuyla eleştirilirken bu soruya bir yanıt da İletişim Bakanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"SİZİ BEKLEDİK"

Twitter resmi hesabı üzerinden açıklamada bulunan Altun, muhalefetin, 'Neden 7 ay beklediniz?' eleştirisine yanıt verdi. Konunun muhatabının muhalefet olduğunu vurgulayan Altun, paylaşımında "Konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak'ta New York Times'e verdiği demeçte Türkiye'de iktidarı değil muhalefeti desteklediğini belirten Joe Biden, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak. Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle." ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan polemiklere, "Önce şu soruyu sormak gerekiyor. 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu, bu ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar? Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık." ifadeleriyle cevap vermişti.