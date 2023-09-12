Bakan Bak, İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı’nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda büyükler, gençler ve yıldızlarda 8'i altın, 9'u gümüş, 9'u bronz olmak üzere 26 madalya kazanan İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasını büyükler, gençler ve yıldızlarda 8'i altın, 9'u gümüş, 9'u bronz olmak üzere 26 madalya ile tamamlayan İşitme Engelliler Güreş Milli Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Her geçen gün farklı bir branşta tarihi başarılar gelmeye devam ediyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasını büyükler, gençler ve yıldızlarda 8'i altın, 9'u gümüş, 9'u bronz olmak üzere 26 madalya ile tamamlayan ve 4 kupa ile ülkemize dönen İşitme Engelliler Güreş Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri madalyalar ve kupalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)