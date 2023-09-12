Bakan Bak’tan, Osmaneli Belediyesi tam destek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz gün bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bir dosya vererek, "Kapalı Yüzme Havuzu Projesi"ne tam destek aldıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Bak’tan, Osmaneli Belediyesi tam destek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz gün bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bir dosya vererek, "Kapalı Yüzme Havuzu Projesi"ne tam destek aldıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci günü katılmak için Bilecik'e geldi. Günü dolu dolu geçiren Bakan Bak'ın son durağı Osmaneli oldu. Burada bakanlık yatırımları ve spor okulları faaliyetleri gezen Bakan Bak'a Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir dosya verdi.

Bakan Bak'tan projeler için destek isteyen Başkan Şahin, "İlçemizde gençlik merkezinde gençlerle buluşan bakanımız, ardından Osmaneli Belediyesi Kültür, Sanat, Spor Konağı'nda sporcularımız ve halkımızla buluştu. Bakanımıza talep ettiğimiz "Osmaneli Kapalı Yüzme Havuzu Projesi'nin süratle başlaması talimatını verdi.Bakanımız ayrıca 3 köyümüz ve merkezimiz için hazırladığımız projeleri dosya halinde verdik. Bunlar halı saha, voleybol/basketbol sahası, üç adet tenis kordu ,Beşevler mahallemize halı saha, sentetik sahamızın halısının değişimi, ilçe stadımız aydınlatmalarının güçlendirmesi ve gece maçı yapılacak kaliteye gelmesi, ilçemize bin öğrencilik KYK yurdu yapılması, güreşçiler için kapalı antrenman salonu yapılması gibi projelerimize bakanımız destek sözü verdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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