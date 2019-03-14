Bakan Berat Albayrak, Enerji Veren Kadınlar Töreni'nde konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Veren Kadınlar Töreni'nde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Kadın toplumun en temel parçası olan ailenin mimarıdır.

Ayağının altına cennet serilen annedir. Sözü hakanlarla bir tutulanlardır. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi savunan kahramanlardır Türk kadını. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tankların ve silahların önüne dimdik dikilenlerdir.

Dünyanın en büyük sorumluluğunu hakkıyla taşıyabileceğini gösteren kadın olmuştur.

Kadın çalışan ve yönetici sayımız arzu ettiğimiz noktaya çıkarılmadı.