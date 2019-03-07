Bakan Berat Albayrak Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da Finans Merkezi Konferansı'ndan açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:

İstanbul'u güçlü bir küresel finans merkezine dönüştürmek için İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini başlattık. Türkiye küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerdendir. Başarılı performansıyla Türkiye bu krizi fırsata çevrilmiş. 2018 yılında artan istikrarsızlık ve kriz eş anlamlı olarak fırsatı da beraberinde getiiryor. Öldürmeyen acı güçlendirir. Doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye olarak son 5 yılda her birimden bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekonomiye döndük. Son 6 ayda her manada, artık hükümet ajandası 15 Temmuz'a rağmen ekonomi 1. sırada.

Türkiye'deki reel sekrörün küresel rekabet içinde daha faal hale gelebileceği bir süreç başladı.

"İFM PROJESİNİ 2023 YILINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İFM kümelenme programı hazırlandı. Türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasamızı daha da derinleştireceğiz. Küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı hale geleceğimiz bir çalışma başlattık. Üç tane tuğla dikerek küresel finans merkezi olunmaz. Türkiye, İstanbul finanas merkezi projesini 2023 yılından önce hayata geçirmelidir. İstanbul finans merkesinin arzu edilir şekilde hayata geçirilmesi için adımlar atıyoruz.

"BU YIL İÇİNDE VERGİYLE İLGİLİ SOMUT ADIM ATACAĞIZ"

Sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz. Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız.