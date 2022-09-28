Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, milyonlarca mağdurun çıkmasını merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin köşe yazısı kaleme aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kabine toplantısı sonrası EYT düzenlemesi hakkında yaptığı açıklama milyonlarca vatandaş için umut olmuştu. Bakan Vedat Bilgin'in "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." ifadelerini kullanması gözler Aralık ayına çevrilmişti.

Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak

Milyonlar EYT düzenlemesinin kapsamını merak ederken Hürriyet yazarı Noyan Doğan bu konu hakkında edindiği bilgileri köşe yazısında anlattı.

MASADAKİ FORMÜLLER

Noyan Doğan, EYT'nin çözümü için masada birkaç formül olduğunu belirterek, " Bunlardan birinin ve ağır basanın ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günü dolduranların yaşa bakılmadan emekli edileceği konuşuluyor." diye yazdı.

Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak

BAKAN BİLGİN İPUCU VERDİ

Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili önceki söylemlerinde masada tek bir formül olduğuna yönelik açıklamasını anımsatan Doğan, yazısına şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce yaptığı son açıklamada ise; EYT sorununun 1999 öncesi işe başlayanların emekliliği ilgili ve prim gün sayısını doldurmuş, yılı da tamamlamış olanların karşılaştığı bir sorun olduğunu ve yaşla ilgili bir problem olduğunu üzerine basa basa söyledi. Buradan da anlaşılacağı üzere yapılacak düzenleme; Eylül 1999 öncesi sigortalı olup da bu tarihte sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı getirilmesi nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme olacak."

Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak

İŞTE EYT'NİN KAPSAMI

Doğan yazısında düzenleme hakkında," Yani ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 eylül ayı öncesi olan ve çalışma yılını, prim gün sayısını dolduran ancak getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme yapılacak. " dedi.

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