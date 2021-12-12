Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir!
Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir!
Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den vatandaşa umut olacak asgari ücret açıklaması gelmişti. Bilgin, yeni rakam için "bayram havası yaşatacak" demiş, vatandaşı heyecanlandırmıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Beklentiler karşılanabilecek mi? Yarın belirlenecek.