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  3. Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir!

Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir!

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den vatandaşa umut olacak asgari ücret açıklaması gelmişti. Bilgin, yeni rakam için "bayram havası yaşatacak" demiş, vatandaşı heyecanlandırmıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Beklentiler karşılanabilecek mi? Yarın belirlenecek.

Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir! 118

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik çalışmalar devam ediyor. 13 Aralık 2021 tarihinde (yarın) gerçekleşecek  olan, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, taraflar 4'üncü kez bir araya gelecek.