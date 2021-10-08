Bakan Bilgin, gençlere seslenerek müjdeyi verdi: "125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslendi. Bakanlık bünyesinde 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımının yapılacağının müjdesini veren Bakan Bilgin," Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) October 7, 2021