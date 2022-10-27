Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a tepki! "Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın zimmet duruşmasındaki tavırlarına tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konu ile ilgili sosyal medya hesabından tweet dizesi paylaştı. Bozdağ paylaşımında, “İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP’liler; yargılama sırasında Yalova’da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyorlar, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın alasını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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"BU İLKELLİĞİ REDDEDİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Bozdağ, "CHP’lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür yargı görevi yapanları tehdittir yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP’nin hukuk devleti anlayışı.

Türkiye, hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse, hakim ve savcılarımızı tehdit edemez. Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak, hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir” ifadelerini kullandı.

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