Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na zor sorular: " Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok." açıklamasına tepki göstererek," Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Çünkü kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na zor sorular: " Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreninde katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bekir Bozdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CEMEVİ DE BİZİMDİR, CAMİ DE BİZİMDİR"

Bakan Bekir Bozdağ, cemevlerine yönelik yapılan provokatif saldırılara değindi. Alevilerin, Sünnilerin Türkiye'nin gücü ve zenginliği olduğuna belirten Bekir Bozdağ," Cemevi de bizimdir cami de bizimdir. Alevi de Sünni de bizimdir. Alevi de Sünni de bu ülkenin bütün renkleri ve dilleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizi birleştiren bunca şey varken ayrıştırmak için hesap yapanlar dün olduğu gibi bugün de beyhude uğraşanlardır. Milletimizin arasındaki sevgi, saygı bağlarını koparmaya, birliğimiz, diriliğimizi bozmaya, insanlarımız arasında fitne, fesat sokmaya kimse muvaffak olamayacaktır. Son günlerde cemevlerine ve Alevi kardeşlerimizin dernek ve vakıflarına dönük saldırıların ne hesapla yapıldığını bütün vatandaşlarımız görüyor ve biliyor. Hem Alevi hem Sünni kardeşlerimiz basiretle olanı biteni takip ediyor. İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz bu saldırıyı yapanları hemen yakaladı, yargıya teslim etti, büyük oyunu, büyük tuzağı, büyük hesabı bozdu. Türkiye'nin üzerine kim ne hesap yaparsa yapsın bilinmelidir ki bu hesapları bozmaya bu devletin gücü, bu milletin basireti fazlasıyla yeter ve artar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?

"BİRİLERİ KEMAL BEY'İ FENA ALDATIYORLAR, FENA FAKA BASTIRIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen bilgileri açıklamasına değinen Bozdağ sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını anımsatan Bozdağ, "Adamın seçimden haberi yok, haberi olsa böyle bir açıklamayı yapmaz. Hatırlarsanız daha önce kendi seçimde gidip oy kullanamadı. Seçim nasıl yapılır, seçim sandıkları nasıl olur, seçmen kütükleri, seçmen listeleri nasıl olur? Buna dair bir bilgisi yok. Birileri Kemal Bey'i fena aldatıyorlar, fena faka bastırıyorlar." dedi.

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?

"SİZİN ELİNİZDE YSK'NIN ELİNDE OLMAYAN HANGİ BİLGİ VAR"

Sözlerine devam eden Bakan Bozdağ, seçmen listelerinin Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) olduğunu belirterek," Güncellenmesi şu anda yapılmamış ama partiler isterse onlara verebiliyor YSK, kanun buna amir. Belli ki YSK'deki bilgiler yetmemiş bunların elinde başka bilgiler var. Adalet Bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Çünkü kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Kişisel verileri korumak için bir kurumumuz, kurulumuz var. Bütün kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın kişisel verilerini korumakla sorumludur." diye konuştu.

Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti,

"VATANDAŞLARIMIZIN ARASINA FİTNE VE FESAT SOKMAK İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'nun seçmen bilgilerini nereden aldığını açıklaması gerektiğini kaydeden Bozdağ şöyle konuştu:

"Nereden aldınız bunu, meşru bir yoldan almadığınız açık. Eğer meşru yoldan aldıysa Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın, 'YSK'den aldım, nüfustan aldım' desin. Nereden aldın, açıklamıyor. Bir gizem veriyor yaptığı açıklamaya, sonra yanındakiler bu gizemi düzeltmeye gayret ediyorlar, çaba sarf ediyorlar, beyhude. Çünkü bunlar, seçmenlerin zihninde, oy kullanacak kişilerin doğum yerlerine göre onları tasnif edip vatandaşlarımızın arasına fitne ve fesat sokmak istiyorlar. 'Şunun doğum yeri bura o zaman şu bu millettenmiş, şunun doğum yeri şura o zaman şu, şu inançtan.' Siz fişleme mi yapıyorsunuz bu milleti? Doğum yerlerine göre, analarının, babalarının adlarına göre, ilçelerine, illerine göre bu insanların seçmen tercihleri hakkında değerlendirme mi yapıyorsunuz? Bu da suç, kabul edilemez bir durum. Korkunun ecele faydası yoktur. Bunlar gördüler sonucu, şimdiden oraya, buraya saldırıyorlar."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlamıştı. Mengi'nin Suriyeli, Afgan, Pakistanlı kişilere vatandaşlık verildiği yönünde haberleri anımsatarak sorduğu," Seçimde çok büyük bir yabancı kitlesi oy kullanırsa ne olacak?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu çarpıcı ifadeler kullanarak şunları söylemişti:

"Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız."

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