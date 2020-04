Bakan bugün (4 Nisan) Türkiye'deki Coronavirüs ölüm ve vaka sayısını açıkladı

Son dakika...! Sağlık Bakanı Fahretin Koca Coronavirüs ölüm ve vaka sayılarını her gün düzenli olarak paylaşıyor. Koca, Twitter hesabından bugünkü son rakamları açıkladı. Buna göre Türkiye'de bugün Koronavirüsten ölenlerin sayısı 76'ya, vaka sayısı 3.013'e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı da 302 olarak ifade edildi.

Genel olarak bakıldığında ise toplam vefat sayısı 501, toplam vaka sayısı 23.934'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 786 şeklinde yansıdı.

Bakan Koca Twitter hesabından şunları belirtti:

"Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm ve vaka sayılarının artmasının ardından Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı 20 yaş ve altı için de getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı. 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların da 65 yaşın üzerinde bulunanlar gibi sokağa çıkması yasaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”na göre, Türkiye'de 83 milyon 154 bin 997 kişi yaşıyor.

O İLLERDE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibarıyla 15 gün süreyle durduruldu.

CORONAVİRÜSTE EN RİSKLİ İLLER AÇIKLANDI

Bakan Koca il il vaka sayıları ve riskli bölgeleri grafikler üzerinden gösterdi. Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirten Koca, şu açıklamada bulundu:

"20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerin hastalığı ya hissetmemekte ya da hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız var. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul. 60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini 60 yaş üstü oluşturuyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım geliyor. KOAH hastalarımızın 55- 90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla artırdığı ortadadır. İstanbul'da bir kişinin hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 16."

İL İL ÖLENLERİN SAYISI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında illerdeki vaka sayılarını açıklamıştı. Bugün (3 Nisan) ise ilk kez il bazlı ölüm sayılarını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybının dağılımını gösteren harita da kamuoyu ile paylaşıldı.

İşte illerin can kayıpları:

İstanbul 210

İzmir 27

Ankara 11

Edirne 3

Tekirdağ 2

Çanakkale 3

Balıkesir 6

Bursa 8

Sakarya 4

Kocaeli 14

Zonguldak 12

Manisa 2

Denizli 3

Muğla 5

Uşak 4

Kütahya 1

Eskişehir 5

Afyonkarahisar 1

Isparta 2

Antalya 4

Adana 4

Osmaniye 2

Karaman 1

Yozgat 3

Sivas 1

Kayseri 4

Konya 11

Bartın 1

Karabük 1

Çankırı 1

Çorum 1

Amasya 1

Kırıkkale 1

Ordu 1

Samsun 4

Sinop 3

Giresun 3

Trabzon 9

Bayburt 1

Erzincan 2

Elazığ 1

Rize 3

Gaziantep 1

Kahramanmaraş 1

Şanlıurfa 1

Adıyaman 2

Malatya 5

Elazığ 1

Diyarbakır 2

Batman 1

Mardin 4

Kars 2

Van 2

3 Nisan itibariyle sırasıyla en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10 il:

İstanbul 12 bin 231

İzmir bin 105 vaka

Ankara 860 vaka

Konya 601 vaka

Kocaeli 500 vaka

Sakarya 337 vaka

Isparta 289 vaka

Bursa 259 vaka

Adana 241 vaka

Zonguldak 197 vaka

CORONAVİRÜS İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,"Kovid-19 tedbirleri kapsamında SUT'la karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık" diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, immün plazma tedavisi bedelinin de karşılanacağını bildirdi.

MASKE TULUM VE HİJYENİK MADDE ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koroanvirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün telekonferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlık bünyesinde kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezinin (COMMER) çalışmalarını sürdürdüğünü, Merkezin salgınla mücadele kapsamında planlama, koordinasyon ve yönetim fonksiyonlarını yerine getirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bir yandan da Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum, hijyenik malzeme üretimine başladık. Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir. Dün itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mamak tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve teçhizatın kullanımına başladık. Bu durumda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca da haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık.

Önümüzdeki günlerde bu sayılarda üretim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu üretimlerimizi daha da artırmak için yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Bu çerçevede, öncelikle TSK ile diğer Bakanlık, kurumlar ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, müteakiben dost ve müttefik ülkelerin de taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Akar, birliklerin ihtiyaçlarının da düzenli olarak karşılandığını dile getirerek, "Sadece dün ve bugün 640 bin maske, 15 bin tulum, yaklaşık bin litre dezenfektan sevkiyatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine müttefik İtalya ve İspanya'ya virüsle mücadelelerine katkı sağlamak amacıyla sağlık malzemeleri gönderildiğini anımsatan Akar, şunları ifade etti:

"Ayrıca koronavirüs hastalarına müdahale kapsamında faydalı olacağını değerlendirdiğimiz bazı ilaçların tedarik ve gerekli ham maddelerini aldıktan sonra bunların üretimi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Gelişme ve sonuçları müteakiben paylaşacağız. Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, koronavirüse karşı amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadeleye kararlılıkla ve hassasiyetle devam ediyoruz. Bugüne kadar asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla nasıl görev ve sorumluluklarımızı birlik, beraberlik içinde, fedakarlıkla yerine getirdiysek bu virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz.