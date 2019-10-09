Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin içeriği konusunda bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.
Etiketler : Mike Pompeo
HABERE YORUM KAT