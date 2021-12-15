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  3. Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan ile yapılacak normalleşme görüşmelerinde özel temsilci Serdar Kılıç olacak

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan ile yapılacak normalleşme görüşmelerinde özel temsilci Serdar Kılıç olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan ile yapılacak normalleşme görüşmelerinde özel temsilci Serdar Kılıç olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada Ermenistan ile yapılacak olan normalleşme görüşmelerinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretine dair de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, planlamanın 14-15 Şubat için yapıldığını aktardı.

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Serdar Kılıç diplomattır. 14 Nisan 2014 ve 2 Mart 2021 yılları arasında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Serdar Kılıç hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Serdar Kılıç kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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