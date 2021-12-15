Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan ile yapılacak normalleşme görüşmelerinde özel temsilci Serdar Kılıç olacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini belirtti.

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