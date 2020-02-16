Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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