Bakan Çavuşoğlu: “Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz her zaman etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve savunuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı programda Kovid-19 salgını, dış politikadaki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt dışında Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısının 342'ye yükseldiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 74 ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirerek, yurtlarda karantinaya aldık" ifadelerini kullandı.

70 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın başvurusu aldıklarını bilgisini veren Çavuşoğlu, Ramazan ayından önce Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklarının tam olduğunu ifade etti.

"Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Salgın sonrasına hazırlığımızı yapıyoruz. Bu konularla ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğiz. Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz her zaman etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve savunuyoruz. Tek taraflı politikaların ve ticaret savaşlarının yanlış olduğunu her zaman söyleye geldik ama bugün uluslararası sistem, uluslararası örgütler, maalesef bu Covid-19'da da görüldü ki güncelliğini yitirmiş ve reforma tabii tutulması gerekiyor, beklentileri karşılayamıyor, çatışmaları önleyemiyor, barışı tesis edemiyor ve bu tür salgınlara karşı da şu ana kadar başarılı bir politika uygulamış değil" diye konuştu.

Türkiye'nin önce kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'den 116 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu ve 44 ülkeye destek verdiklerini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yaşadığı gerginlere değinerek, "ABD'nin DSÖ'ye verdiği desteği kesmesi, bana göre çok yanlış. Evet, bugün DSÖ'yü ve BM'yi eleştirilebilir ama böyle bir dönemde bu desteğin kesilmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA