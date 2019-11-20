Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı'nı rezil etti!

Bakan Çavuşoğlu, gün içerisinde söz konusu görüşmeyi Twitter hesabından duyurmuştu. Çavuşoğlu'nun paylaşımı sonrası Avrupa Parlamantosu Başkanı David Sassoli'nin samimiyetsiz açıklamasının ardından ipler gerildi.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın, ikilinin Brüksel'deki görüşmesi sonrası yaptığı açıklamaya, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"HİCAP DUYUYORUM"

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum. https://t.co/GhgXGUvDut — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 20, 2019

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI DAVID SASSOLİ NE DEDİ?

Sassoli, yayımladığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin eleştiriler sıralayarak, bunları Çavuşoğlu'na aktardığını iddia etmişti.