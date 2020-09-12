- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da artan hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlüğe dikkati çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Türk bayrağı logosu gerginliğine ilişkin, "Bunun tek sebebi var: Avrupa'da artan ırkçılık, hoşgörüsüzlük, nefret ve tahammülsüzlük." dedi.

Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile Antalya'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Bartolo'yu memleketi Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye ile Malta arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için Bartolo'yla yoğun çaba sarfettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malta'da önemli miktarda yatırım yapan bir ülke olduğuna işaret ederek, Türk firmalarının çok önemli projeleri bu ülkede hayata geçirdiğini kaydetti.

İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın iş birliği olduğuna değinen Çavuşoğlu, özellikle Libya konusunda Malta'nın endişelerini çok iyi anladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Libya'daki durum kötüleştikçe, bu durumun Avrupa'da herkesten önce Malta'yı etkilediğini dile getirdi.

Kaçak göçmen meselesi gibi birçok konunun Malta üzerindeki etkilerine değinen Çavuşoğlu, "O nedenle, Malta ile Libya arasındaki bu konudaki iş birliğini Türkiye olarak destekliyoruz ve Libyalı yetkililere, özellikle kaçakçılarla mücadele için İçişleri Bakanlığımızın da desteğiyle botlar ve çalışmayan botların tamiri için teknisyenlerimizi gönderiyoruz." dedi.

Ancak şu anda önemli olanın, Libya'da kalıcı bir ateşkesle birlikte siyasi sürecin hızlanması ve herkesi kapsayacak şekilde bir çözüm ve daha sonra ülkenin seçimlere hazırlanması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkes, istikrar ve barış için Malta'yla beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Malta'nın bu konudaki objektif tutumu dolayısıyla da teşekkür etti.

Mevkidaşı Bartolo'yla yaptığı görüşmelerde Doğu Akdeniz konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı davasını herkese anlattıklarının altını çizdi.

- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da artan hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlüğe dikkati çekti

Çavuşoğlu, dün video konferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) Dışilişkiler Komisyonu Toplantısında, Türk bayrağı logosuyla ilgili yaşanan gerginliğine ilişkin, buradaki bazı üyelerin logoya sabır gösteremeyip hazmedemediğini söyledi.

Avrupa'da artan hoşgörüsüzlük ve ırkçılıktan sonra bu tür gelişmeleri kabul etmediklerini fakat şaşırmadıklarını da dile getiren Çavuşoğlu, AB Bakanlığının, söz konusu logoyu kuruluşundan bu yana kullandığını belirtti.

Çavuşoğlu, Türk Bayrağı ve AB Bayrağının birlikte olduğu bu logonun, esasen ikili ilişkilere verilen önemin göstergesi olduğuna işaret ederek, bugüne kadar bu logonun önünde çok sayıda önemli toplantının yapıldığını ve hiçbir itirazın olmadığını hatırlattı.

Buna karşılık, söz konusu logoya ilişkin memnuniyetini dile getiren çok sayıda üst düzey AB yöneticisi ve parlamenterin de olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Şimdi noldu da buna itiraz ediyorlar? Bunun tek bir sebebi var: Avrupa'da artan ırkçılık, hoşgörüsüzlük, nefret ve tahammülsüzlük. O logoda hiçbir sorun yok." dedi.

Çavuşoğlu, diğer parlamenterlerin, toplantı sonrasında Türk büyükelçiliğine giderek, logoya karşı çıkan Alman parlamenterin yanlış yaptığını söylediklerini aktardı ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, 9-11 Eylül'de Mali, Gine Bissau ve Senegal'e yaptığı resmi ziyaretlere de değinerek, söz konusu ziyaretlerin oldukça başarılı geçtiğini ve hedefine ulaştığını kaydetti.

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